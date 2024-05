Uzenmirujući snimak napada na zatvorski konvoj u Francuskoj: Napadači preprečili put i izbliza otvorili vatru na policajce

Naoružani napadači napali su zatvorski konvoj u Francuskoj i oslobodili poznatog narko bosa Mohameda Amra zvanog Muva.

Dvojica francuskih policajaca su ubijena dok je troje ranjeno prilikom napada na konvoj. Na novom uznemirujućem snimku vidi ce ceo napad i kako crni automobil na naplatnoj rampi u Normandiji iznenada udara u policijski kombi nakon čega dotrčavaju četvorica maskiranih napadača i otvaraju vatru.

Otmičari su potom otvorili vrata policijskih automobila i izvukli Mohameda Amra sa lisicama na rukama. Amra, koji je navodno jedan od vodećih trgovaca narkoticima u Francuskoj, trebalo je da bude prebačen iz Ruana u zatvor u Evreu.

Na drugom šokantom snimku, koji je zabeležio putnik iz autobusa koji je u trenutku napada prolazio naplatnu stanicu, vidi se maskirani napadači kako drže u rukama AK47. Vide se i lokve krvi ispred kombija. Na trećem snimku vidi se kako policija pruža pomoć kolegi dok krvav leži na podu.

Komandir regionalne policije aktivirao je plan "kobac" koji podrazumeva da se cela policija stavlja u stanje pripravnosti. Poslednji put plan je korišćen tokom potrage za ozloglašenim gangsterom Redoinom Faidom 2018. godine i 2015. nakon napada na redakciju lista Šarli Ebdo.

Video of an attack on a prison van at a toll booth in #Incarville, #France, taken this morning. Several prison staff were shot and killed. The prisoner escaped. pic.twitter.com/X1heFGcaXM