Istorijska odluka: Prostitutke u Belgiji će imati pravo na penziju, porodiljsko i ugovor o radu

U Belgiji je usvojen prvi zakon u Evropi i svetu po kome će prostitutke, odnosno radnice u industriji pružanja seksualnih usluga imati socijalne beneficije kao što su pravo na penziju, porodiljsko i ugovor o radu! Kako je preneo "Euronews", ovaj zakon bi mogao da pokrene velike promene širom Evrope.

Kada je Emili prvi put čula za odluku Belgije da usvoji prvi evropski zakon o radu za seksualne radnike, bila je uzbuđena što će joj se radni uslovi konačno poboljšati:

"Na ovaj način dobićemo širi izbor sigurnih mesta na kojima možemo da ponudimo naše usluge na način na koji mi želimo. U ovom trenutku, to zapravo nije slučaj", rekla je Emili, koja živi u jednom velikom gradu u Belgiji.

Ona je nezavisna seksualna radnica već tri godine. Ime joj je promenjeno da bi se zaštitio njen identitet. Emili je lično iskusila nedostatak podrške seksualnim radnicima tokom pandemije koronavirusa, kada su su mnogi izgubili veći deo prihoda, a nisu imali pravo na podršku vlade jer njihov radni sektor zvanično nije postojao.

Could Belgium's historic labour law for sex workers usher a change in approach across Europe?

Ona i njene koleginice se nadaju da će se ovo promeniti nakon usvajanje prvog zakona o radu za seksualne radnike u Belgiji.

Šta novi zakon znači u praksi?

Zakon koji je usvojen sa 93 glasa za, 33 uzdržana glasa i bez glasova protiv, ranije ovog meseca, omogućava naručiocima da prvi put obezbede belgijskim seksualnim radnicima ugovor o radu. Do daje seksualnim radnicima pristup odredbama socijalnog osiguranja kao što su penzije, zdravstveno osiguranje i godišnji odmor.

Takođe pruža seksualnim radnicima zaštitu od rizika u vezi sa radom, uključujući primenu standarda o tome ko može postati poslodavac. Dan Bauvens iz Belgijske unije za seksualne radnike UTSOPI objasnio je da novi zakon postavlja ograničenja ko može zaključiti ugovore o radu sa seksualnim radnicima.

"To ne mogu da budu oni koji su osuđivani za trgovina ljudima i krađu. Ovo je veoma važna stvar jer do sada je to bilo moguće", rekao je on.

⚠️ But some politicians and feminist groups say the law sends the wrong signal.



♀️ @EuropeanWomen wants to criminalise clients to stamp out sex work.



⚠️ But some politicians and feminist groups say the law sends the wrong signal.

♀️ @EuropeanWomen wants to criminalise clients to stamp out sex work.

🗣 "For us, it's a form of violence disproportionately affecting women and girls," said campaigns officer @Alexia_Fafara.

Seksualne radnice sada imaju zvanično mogućnost da odbiju klijenta ili seksualni čin, kao i da prekinu seksualni čin u bilo kom trenutku. Ako se na bilo koje od ovih prava seksualna radnica pozove više od deset puta u toku jedne godine, zaposleni ili poslodavac mogu pozvati vladinog posrednika da interveniše.

Različite države, različita pravila

Belgija je daleko od ostalih evropskih zemalja po ovom pitanju. Pre samo dve godine, postala je prva zemlja u Evropi koja je dekriminalizovala seksualni rad u Evropi. Druge zemlje su u određenoj meri ili legalizovale seksualni rad ili su sledile tzv. Nordijski model, koji kriminalizuje nabavku i kupovinu seksualnih usluga.

"Različiti modeli legalizacije u zemljama poput Nemačke, Holandije i Austrije znače da svaka zemlja ima poseban skup uslova koji moraju biti ispunjeni da bi mogli legalno da obavljaju seksualni rad", rekao je Bauvens.

Na nekim mestima, seksualni radnik i dalje može biti krivično gonjen za obavljanje svog posla ako ne može da ispuni određene preduslove, što ne bi bio slučaj u sistemu potpune dekriminalizacije. Nemačka razmatra izmenu postojećih pravila, odnsno kriminalizovanje klijenata seksualnih radnika po nordijskom modelu. Ipak, prema Emili, te vrste promena samo čine seksualni rad opasnijim.

"Ako kriminalizujete klijente, dobri klijenti, oni koji žele da poštuju zakon, prestaće da koriste naše usluge. One koje nije briga za zakon će ionako nastaviti da se viđaju sa seksualnim radnicima. Kao rezultat, dobijamo lošije klijente", kaže Emili.

Bezbednost ispred zakona

Evropa dugo nije mogla da se dogovori o jedinstvenom modelu za regulisanje seksualnog rada. Prošlog septembra, Evropski parlament je usvojio podeljen izveštaj o tome kako da se reguliše seksualni rad koji je istakao potrebu za smanjenjem potražnje za seksualnim radom i kažnjavanjem klijenata.

Uprkos tome što izveštaj nije imao zakonodavni uticaj, udruženja i nevladine organizacije višestrukih seksualnih radnica kritikovali su njegove preporuke.

"Na neki način, ovo nije panevropska stvar, kao što nam je Evropska komisija rekla kada apliciramo za finansiranje. To zavisi od države članice", kaže Sabrina Sančez, izvršna direktorka Evropske alijanse za prava seksualnih radnika.

'We know that we have to build alliances with our communities so that our work is not criminalised, we know that we cannot do it on our own' Sabrina Sanchez, European Sex Workers Rights Alliance

Emili se složila da su različiti i konkurentni pristupi karakteristični za nacionalnu politiku država članica.

"Ono što bi trebalo da bude važno jeste bezbednost i dobrobit svih, a potpuna dekriminalizacija širom Evrope je najvažniji prvi korak, praćen strogim zakonima o radu. Studije pokazuju da je dekriminalizacija mnogo efikasnija u zaštiti seksualnih radnika i da zapravo, ako kriminalizujete klijente, onda činite mnogo opasnijim bavljenje seksualnim radom. Nadam se da će međunarodna zajednica u jednom trenutku to shvatiti i slediti primer Belgije", zaključila je Emili.