ATENTAT U SLOVAČKOJ: Upucan premijer Robert Fico - Nakon pucnjeva PAO NA ZEMLJU, hitno prebačen u BOLNICU!

Za sada nema informacija o tome u kakvom je stanju premijer.

Premijer Slovačke Robert Fico upucan je danas u Bratislavi posle sastanka kabineta, prenose mediji.

Jedan od svedoka rekao je za Reuters da je čuo nekoliko pucnjeva i da je video policija privela jednog čoveka.

On je takođe dodao da je video kako obezbeđenje jednu osobu ubacuje u auto i kako veliko brzinom odlaze odatle.

Fico je prebačen u bolnicu.

BREAKING: Prime minister of Slovakia Robert Fico has just been shot pic.twitter.com/ww3zCNzM1B