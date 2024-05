OVO JE ATENTATOR - On je pucao na premijera Slovačke! (FOTO)

Na Roberta Fica pucano je danas ispred zgrade Vlade u Bratislavi.

Na Fica je atentator ispalio četiri metka, a obezbeđenje je potom premijera unelo u automobil kako bi ga sklonili odatle. Potom je helikopterom prebačen u bolnicu.

Na društvenim mrežama se pojavila i slika čoveka koji je pucao u premijera Slovačke.

Atentator, koji se krio u masi koja je čekala govor premijera, odmah je uhapšen.

BREAKING NEWS: Slovak Prime Minister Robert Fico was shot while visiting a community center. The man was immediately detained and Fico is in the hospital.



Fico was recently elected and has run a nationalist agenda, ending all aid to Ukraine and is pushing to abolish state… pic.twitter.com/KZDRCljaWk