BIZARAN SLUČAJ U MOLDAVIJI: Policija istraživala SMRT jedne žene, pa pronašla i SPASILA muškarca nakon što je četiri dana bio ŽIV ZAKOPAN!

Policija je zakopanog muškarca pronašla istražujući smrt jedne 74-godišnje žene, čije je telo pronađeno u njenoj kući.

Muškarac (62), spasen je nakon što je četiri dana bio živ zakopan, zahvaljujući policiji koja je čula njegovo prigušeno zapomaganje i pozive upomoć. Kako prenosi "Dailymail", ovaj slučaj se dogodio u Moldaviji.

Policija je ubrzo privela osumnjičenog za ubistvo žene, a tokom pretresa njegove kuće u istom selu čuli su plač i pozive za pomoć. Kada su počeli da kopaju naišli su na grobnicu gde je privedeni 18-godišnjak zakopao jednog starijeg muškarca.

