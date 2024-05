PRVI SNIMCI EKSPLOZIJE U SANKT PETERBURGU - Ovo su novi detalji drame (VIDEO)

Na jednom od univerziteta u Sankt Peterburgu dogodila se eksplozija, rekao je izvor za RIA Novosti.

Sedam osoba je povređeno kada je eksplodirala granata iz perioda Drugog svetskog rata u podrumu vojne akademije u Sankt Peterburgu, saopštila je pres služba Lenjingradskog vojnog okruga.

Kako se navodi, do detonacije je došlo prilikom čišćenja podrumskih prostorija pri akademiji.

Sedmoro pripadnika vojske je povređeno i svi su prebačeni u bolnicu koja je u sastavu ruskog Ministarstva odbrane gde im je pružena sva neophodna medicinska nega.

U pitanju je granata kalibra 76 milimetara iz perioda Drugog svetskog rata koja je čuvana u podrumskim prostorijama.

⚡️An explosion occurred at the Military Communications Academy in #SaintPetersburg.



According to Russian media, at least seven Russians were injured. pic.twitter.com/90qXLVdY1s