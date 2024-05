HITNO UPOZORENJE STEJT DEPARTMENTA: Amerikanci, budite oprezni širom sveta

Stejt department izdao je hitno upozorenje Amerikancima koji putuju u inostranstvo da budu oprezni širom sveta, saopšteno je u petak.

Ministarstvo inostranih poslova Sjedinjenih Američkih Država je izdalo bezbednosno upozorenje zbog "mogućnosti na terorističke napade, demonstracije ili nasilne akcije protiv američkih građana i interesa".

- Stejt department je svestan povećanog potencijala za nasilje inspirisanog stranim terorističkim organizacijama nad LGBT osobama i događajima i savetuje američkim državljanima u inostranstvu da budu oprezniji - navodi se u upozorenju.

Due to the potential for terrorist attacks, demonstrations, or violent actions against U.S. citizens and interests, the Department of State advises U.S. citizens overseas to exercise increased caution. We are aware of the increased potential for foreign terrorist… pic.twitter.com/6aXW4CAJoa