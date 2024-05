EVO KAKO NUKLEARNE SILE REŠAVAJU PROBLEM NA SPORNOJ GRANICI: Novi snimak obračuna kineskih i indijskih vojnika! (VIDEO)

Kineski mediji objavili su nove snimke žestokih graničnih okršaja sa Indijom na spornom delu granice na Himalajima!

Na šokantnim snimcima vidi se obračun vojnika dve strane pomoću štapova i kamenja. Vojnici dve nuklearne sile na spornom delu granice uglavnom se bore prsa u prsa i ne koriste vatreno oružje.

Sukobi vojnika dve azijske nuklearne sile kod jezera Pangong, podsetimo, izbili su 2020. i 2021. godine. Borba je izbila u dolini Galvan u severoistočnoj indijskoj državi Arunačal Pradeš.

Mala grupa indijskih vojnika naišla je na 300 kineskih na planinskom grebenu što je rezultiralo fizičkim sukobom. Na snimku se vidi kako indijski vojnici gađaju kamenjem snage pripadnike Kineske narodne oslobodilačke armije koje pokušavaju da dođu do vrha grebena.

Mediji su ranije pisali da je u borbama sa improvizovanim oružjem poginulo 20 indijskih vojnika među kojima je bio i jedan oficir. Peking je izvestio o smrti samo četiri vojnika, međutim, upućeni navode da Kina pokušava da sakrije stvarni broj poginulih.

China leaks new footage of previous border skirmishes with India at Pangong Tso Lake with sticks & stones.



In 2020 & 2021, intense clashes erupted between Chinese and Indian troops along the LAC at Pangong Tso, resulting in dozens of casualties. pic.twitter.com/tI8xoJjpE5