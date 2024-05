Spasioci ne mogu da se probiju do MESTA PADA HELIKOPTERA IRANSKOG PREDSEDNIKA: Svet obilaze potresni snimci, NEMA NAZNAKA DA JE ŽIV (VIDEO)

Helikopter sa iranskim predsednikom Ibrahimom Raisijem srušio se na severozapadu zemlje.

Potraga za iranskim predsednikom Ibrahimom Raisijem traje već dva i po sata i za sada nema naznaka da je šef države živ.

Svet su ubrzo obišlo snimci sa Iranske državne televizije, koji prikazuju molitve Iranaca u Hramu imama Reze, dok strepe zbog sudbine svog predsednika.

Podsećamo, predsednik Irana Ibrahim Raisi vraćao se sa ceremonije otvaranja brane na granici Irana i Azerbejdžana i tada se njegov helikopter srušio pri sletanju u regiji Varzakan, 600 kilometara od Teherana.

Iran's state TV is airing a live broadcast of prayers held at Imam Reza Shrine in Mashhad for Raisi's health. pic.twitter.com/JA5R6bgYZS