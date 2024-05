NE SLITI NA DOBRO! Šok na Iranskoj televiziji: Voditelj u beloj košulji, emituju se citati iz Kurana

Šokantna scena upravo je zabeležena na iranskoj nacionalnoj televiziji!

Voditelj IRIB TV, najstarije televizijske kuće u državi, zamenio je crnu košulju belom nakon čega je počelo emitovanje odlomaka iz Kurana.

Mnogi taj potez tumače kao pripremu nacionalne televizije da objavi važnu izjavu nakon pada helikoptera sa predsednikom Ebrahimom Raisijem na severozapadu zemlje.

Potraga i dalje traje u bespućima regiona Varzakan dok iranska televizija Press navodi da su vremenski uslovi sve teži.

- Pretraga u oblasti mesta nesreće se nastavlja inč po inč dok se vremenski uslovi pogoršavaju - navodi TV kanal.

Imam grada Tabriza u provinciji Istočni Azarbajdžan Mohamed Ali Al-Hašem, podsetimo, uspeo je da pozove pomoć nakon pada helikoptera iranskog predsednika Ebrahima Raisija!

Al-Hašem je prema navodima lokalnih medija dva puta nakon nesreće na severozapadu Irana uspeo da mobilnim telefonom pozove zamenika iranskog ministra spoljnih poslova Mehdija Safarija

- Imam je rekao da se oseća loše i da je čuo zvuk kola hitne pomoći - rekao je Safari na državnoj televiziji.

Helikopter se navodno srušio u severozapadnoj regiji Varzakan koja se nalazi otprilike 600 kilometara od Teherana. Varzakan pripada iranskoj pokrajini Istočni Azerbejdžan. Poslednji GPS signal lociran je navodno kod rudnika bakra u šumama Arsbarana.

Iranski ministar spoljnih poslova Hosein Amir-Abdolahijan takođe je bio jedan od putnika helikoptera koji se srušio.

Ebrahim Raisi (64) je inače ranije u nedelju stigao u Azerbejdžan.

Tamo je zajedno sa predsednikom zemlje Ilhamom Alijevim učestvovao u ceremoniji puštanja u rad hidroelektrane Khudaferin i otvaranju hidroelektrane Giz Galasi izgrađene na reci Araz.

"We're searching the area inch by inch, but the weather is very cold, foggy, and rainy. The rainfall is gradually turning into snowfall," said the commander of the Iranian Army's northwestern headquarters regarding efforts to find President Raisi's chopper. pic.twitter.com/tZIGPVTxBk