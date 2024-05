KO JE BIO RAISI? Iranski predsednik koji je poginuo u padu helikoptera, zvali ga "stub protiv zapadne hegemonije"

Iranski potpredsednik Mohsen Mansuri potvrdio je izveštaje o smrti predsednika Irana Ebrahima Raisija.

Rođen 1960. godine u Mašhadu, Ebrahim Raisi je odrastao u svešteničkoj porodici i stekao je versko obrazovanje u mladosti. Sa 15 godina je započeo studije bogoslovije u Komu, učeći kod cenjenih naučnika, uključujući iranskog lidera Sajeda Alija Hamneija.

Slično iranskom lideru Sajedu Aliju Hamneiju, Raisi nosi crni turban, koji simbolizuje njegovu lozu Sajeda, potomka islamskog proroka Muhameda. Često se navodi kao verovatni naslednik Sajeda Hamneija.

Neposredno pre Islamske revolucije 1979. godine, tokom perioda nezadovoljstva pod Mohamedom Rezom Šahom Pahlavijem, koji je podržavao Zapad, veruje se da je Raisi učestvovao u događajima koji su doveli do Šahovog izgnanstva i uspostavljanja Islamske Republike pod Iranski lider Sajed Ruholah Homeini.

Kasnije je pohađao Univerzitet Šahid Motahari u Teheranu, gde je dobio doktorat iz islamske jurisprudencije i prava. Nakon revolucije, Raisi je započeo svoju pravnu karijeru u kancelariji tužioca u Masjed Soleiman, kasnije stekao iskustvo kao tužilac u različitim jurisdikcijama. Do 1985. godine popeo se do mesta zamenika tužioca Teherana.

Raisi je 2019. godine postao prvi iranski predsednik koji se suočio sa sankcijama SAD zbog navodnog saučesništva u „ozbiljnim kršenjima ljudskih prava“ – optužbe koje su iranske vlasti odbacile kao ništavne.



Popevši se u iransko pravosuđe nakon što je Said Khamenei preuzeo vrhovno rukovodstvo 1989. godine, Raisi je imao uzastopne uloge, uključujući tužioca Teherana, šefa Organizacije za opštu inspekciju i zamenika glavnog sudije deceniju do 2014. godine. Bio je i zamenik glavnog sudije, izabran je u Skupštinu eksperata iz Južnog Horasana, odgovornu za izbor iranskog lidera. Raisi je bio iranski državni tužilac do 2016. godine, kada ga je Said Khamenei imenovao za čuvara Astan-e Kuds Razavija, upravljajući svetilištem imama Reze i srodnim organizacijama. U 2017, Raisi se prvi put kandidovao za predsednika, pojavivši se kao glavni kandidat bivšeg predsednika Hasana Rohanija. Uprkos porazu od Rohanija, Raisi je dobio skoro 16 miliona glasova, što predstavlja 38% biračkog tela na izborima sa velikom izlaznošću.

