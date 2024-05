HILJADE LJUDI DOŠLO DA ISPRATI IRANSKOG PREDSEDNIKA: Počela sahrana Raisija, ogromna kolona prati SANDUKE NASTRADALIH (VIDEO)

Počela je sahrana iranskog predsednika Ebrahima Raisija.

Helikopter je izgubio komunikaciju dok se vraćao u Tabriz nakon što je Raisi u nedelju prisustvovao zajedničkom otvaranju brane sa azerbejdžanskim kolegom Ilhamom Alijevim na međudržavnoj granici.

Nakon napuštanja Tabriza, Raisijevo telo će u utorak stići u iransku šiitsku prestonicu Kom, pre nego što će biti prebačeno u Teheran.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei predvodiće molitve na oproštajnoj ceremoniji u Teheranu u utorak uveče, uoči velikih procesija koje treba da počnu sutra ujutro.

