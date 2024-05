Zemljotres jačine 3,9 stepeni Rihterove skale pogodio je rano jutros Grčku.

Zemljotres je registrovan u 5.29 sati po lokalnom vremenu 34 kilometra od ostrva Otoni u Jonskom moru.

Za sada nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.9 || 24 km SW of #Othonoí (#Greece) || 7 min ago (local time 06:29:26). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/KMG9XHl3C2