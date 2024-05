Ekskluzivno: Putin želi prekid vatre u Ukrajini na trenutnim linijama fronta

Ruski predsednik Vladimir Putin spreman je da zaustavi rat u Ukrajini dogovorenim prekidom vatre uz priznanje trenutnih borbenih linija na frontu, rekla su četiri ruska izvora za agenciju Rojters, rekavši da je ruski lider spreman da nastavi borbu ako Kijev i Zapad ne odgovore pozitivno na to.

Tri izvora, upoznata sa raspravama u Putinovom okruženju, rekla su da je ruski zvaničnik maloj grupi savetnika izrazio frustraciju zbog onoga što smatra pokušajima Zapada da osujeti pregovore i odlukom ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da odbaci pregovore, javlja Rojters u tekstu koji je predstavio kao ekskluzivu.

- Putin može da se bori koliko god je potrebno, ali Putin je takođe spreman na prekid vatre - da zamrzne rat - rekao visoki ruski izvor, koji je sarađivao sa ruskim predsednikom i ima saznanja o razgovorima na najvišem nivou u Kremlju.

On je, kao i ostali citirani izvori u ovoj priči, govorio pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti tematike.

Rojters je razgovarao sa ukupno pet osoba koji rade ili su radili sa Putinom na višem nivou u političkom i poslovnom svetu. Peti izvor nije komentarisao zamrzavanje rata sa sadašnjim linijama fronta, prenosi "Jutarnji list".

