STAVIČNE SCENE: Pogođen hipermarket u Harkovu, najmanje 2 osobe poginule, veliki broj nestalih (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)

Prema prvim informacijama, 2 osobe poginule su na licu mesta kada su ruske bombe pogodile market u Harkovu.

"U ruskim udarima na prepunu prodavnicu DIY hardvera u ukrajinskom gradu Harkovu u subotu su poginule najmanje dve osobe, mnogo više ih je ranjeno i izazvan je ogroman požar koji se vatrogasne ekipe bore da obuzdaju", rekli su regionalni zvaničnici.

Russians just hit an “Epicenter” hypermarket in Kharkiv with two “FAB” aerial bombs.



Deliberately on the weekday when lots of civilians are inside.



2 people confirmed killed, large number of people is missing and many are wounded. There is a big fire going on right now. pic.twitter.com/cohZTIfDqF