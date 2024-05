SUKOB IZRAELSKE I EGIPATSKE VOJSKE U BLIZINI GRANICE! Ubijen vojnik

Danas je došlo do razmene vatre između izraelskih trupa i egipatskih snaga u blizini graničnog prelaza Rafa u južnom pojasu Gaze, javlja "The Times of Israel".

Prema prema prvim informacijama, u incidentu je ubijen egipatski vojnik. Među izraelskim snagama (IDF) nema žrtava.

Tek treba da se utvrdi koja je strana otvorila vatru, ali prema svedočenju izraelskih vojnika, procena je da je egipatski vojnik prvi pucao na snage IDF.

Izraelske odbrambene snage potvrdile su kako su u kontaktu s Egiptom nakon "incidenta".

- Pre nekoliko sati došlo je do incidenta i pucnjave na granici s Egiptom. Incident je pod istragom, odvija se dijalog s egipatskom stranom - saopštio je IDF.

