OPTUŽENI ZA ATENTAT NA ROBERA FICA OSTAJE IZA REŠETAKA: Evo kolika zatvorska kazna mu preti!

Tužilac iz Kancelarije glavnog tužilaštva predložio je da 71-godišnji Juraj Cintula bude zadržan u pritvoru zbog potencijalnog rizika od bekstva, kao i iz bojazni da bi mogao da nastavi kriminalne aktivnosti.

Juraj Cintula, optužen za atentat na slovačkog premijera Roberta Fica, ostaće u policijskom pritvoru, navodi se u današnjem saopštenju portparolke Specijalnog krivičnog suda Katarine Kudjakove.

Odluka je konačna i na nju se ne može uložiti žalba, peneo je TASR.

Tužilac iz Kancelarije glavnog tužilaštva predložio je da 71-godišnji Cintula bude zadržan u pritvoru zbog potencijalnog rizika od bekstva, kao i iz bojazni da bi mogao da nastavi kriminalne aktivnosti.

Sud je usvojio ovaj predlog.

Cintula se suočava sa optužbama za pokušaj ubistva sa predumišljajem.

Pisac Juraj Cintula (71) pucao je 15. maja na slovačkog premijera Roberta Fica, nakon čega ga je policija odmah privela.

Cintuli preti kazna od 25 godina do doživotnog zatvora.

