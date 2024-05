TRESLO SE TLO: Snažan zemljotres nedaleko od Nove kaledonije!

Zemljotres je bio nešto jači od pet stepeni po Rihterovoj skali, na dubini od oko 12 kilometara

Zemljotres jačine 5,05 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je Lojaliti ostrva, koja se nalaze nedaleko od Nove kaledonije.

Epicentar potresa je bio na dubini od oko 12 kilometara ispod površine Zemlje.

5.05 earthquake occurred near Southeast of Loyalty Islands at 15:18 UTC! #earthquake https://t.co/ZBlNtbEf3R