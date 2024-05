PESKOV PORUČIO: NATO je već u direktnom sukobu sa Rusijom!

Na pitanje da li se zahvaljujući takvoj retorici NATO približava direktnoj konfrontaciji sa Moskvom, Dmitrij Peskov, portparol Kremlja, odgovorio je da se "NATO ne približava, nego da je već u tome“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da je NATO već u direktnom sukobu sa Rusijom i da svojom vojnom retorikom Alijansa povećava eskalaciju sukoba u Ukrajini.

On je u intervjuu za list Izvestija nazvao kontradiktornim pozive generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da se ukrajinskim Oružanim snagama dozvoli napad na rusku teritoriju zapadnim oružjem i da se spreči učešće NATO u sukobu.

Na pitanje da li se zahvaljujući takvoj retorici NATO približava direktnoj konfrontaciji sa Moskvom, Peskov je odgovorio da se "NATO ne približava, nego da je već u tome“.

"NATO je uvučen u taj sukob, direktno je uvučen. Ali, naša vojska takođe zna šta da radi, nastavlja specijalnu vojnu operaciju kako bi eliminisala sve pretnje“, rekao je Peskov.

