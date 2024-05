OD DANAS JE SVE U RUKAMA POROTE: U tajnosti odlučuju da li je kriv ili ne?!

Pred sudom u Njujorku iznete su završne reči odbrane i tužilaštva, na suđenju Donaldu Trampu u slučaju isplate novca porno glumici Stormi Danijels.

Posle šestonedeljnog sudskog procesa, porotnici će nakon završnih reči tužilaštva i odbrane i instrukcija sudije, u tajnosti odlučivati da li je bivši predsednik prekršio zakon ili ne.

Nakon završnih reči, koje su trajale do večernjih sati, sudija je rekao porotnicima da će ih u sredu ujutro uputiti o zakonu pre nego što ih uputi da počnu da raspravljaju.

Tramp je u 34 tačke optužen da je falsifikovao poslovna dokumenta kako bi prikrio isplatu 130.000 dolara porno glumici Stormi Danijels, da ona zauzvrat ne bi govorila javno o njihovoj aferi u predizbornoj kampanji 2016.

Tereti se da je falsifikovanjem dokumenata obmanuo birače, jer je hteo da spreči da se priča o navodnoj aferi sa porno glumicom negativno odrazi na njegov imidž u kampanji.

Tramp je sve optužbe negirao i tvrdi da je proces politički motivisan.

Teret dokazivanja krivice je na tužilaštvu. Da bi presuda bila validna, svih 12 porotnika mora da se saglasi oko nje.

Šta je poruka tužilaštva?

Tužilac Džošua Stajnglas je u završnoj reči u utorak popodne istakao da je Tramp skovao zaveru kako da utiče na izbore 2016. godine, i da je to pokušao da zataška.

Rekao je i da porotnici treba da razmotre i šire političke implikacije, kao što je mogućnost da je Tramp uz pomoć prijatelja - u ovom slučaju izdavača tabloida Dejvida Pekera, podrivao izborni proces jer je kontrolisao informacije koje utiču na birače.

"Šema koju su ovi ljudi skovali mogla je maltene biti i razlog zašto je Tramp dobio te izbore", kaže Stajnglas.

Tužilac je podsetio porotu na svedočenje Pekera, bivšeg izdavača tabloida National Enquirer, koji je potvrdio da je postojao dogovor sa Trampom da zaustavi objavljivanje priča koje bi loše uticale na njegovu predsedničku kandidaturu.

Steinglas je rekao da je Trampov spin odmah nakon objavljivanja snimka u Access Hollywood fokusiran na ideju da su akcije važnije od reči.

Porotnicima je pokazao Trampov tvit u kojem sugeriše da niko ne poštuje žene više od njega, ali je rekao je da priča Stormi Danijels komplikuje tu priču.

Naime. 2016. godine objavljen je audio snimak sa snimanja TV programa "Access Hollywood" u kome se Tramp hvali kako može da dodiruje žene gde želi, odnosno "hvata za genitalije", zato što je poznata ličnost.

„Stormi Danijels je bila podsetnik da optuženi nije samo da misilo tako. Ona bi potpuno potkopala njegovu strategiju za odbacivanje ovog snimka", rekao je Stajnglas.

On je dodao da je interesovanje za njenu priču bilo minimalno sve dok snimak Access Hollywood nije bacio Trampov tretman prema ženama u centar pažnje.

„To je promenilo celu sliku“, rekao je Stajnglas.

On je povezao kad je bivši advokat i saradnik Majkl Koen podnosio falsifikovanu dokumentaciju za otvaranje fantomske firme da isplati Danijels, direktno sa Trampom, i dodao da je to deo veće zavere.

To što na tajnom sporazumu nema Trampovih "otisaka prstiju" i drugim dokumentima u vezi sa njim nije dokaz njegove nevinosti, za tužioca.

"Tačno je da gospodin Tramp nije sam potpisao ove dokumente, ali u tome je nekako cela poenta: da se on izvuče iz toga“, rekao je Stajnglas.

Stajnsgls je pozvao porotnike da ignorišu politiku i buku i da donesu odluku na osnovu dokaza.

„Zakon je zakon. I važi za sve podjednako. Za ovog optuženog ne postoji poseban standard. Donald Tramp ne može da upuca nekoga u špicu na Petoj aveniji i da prođe nekažnjeno“, rekao je tužilacc.

Sudija Huan Meršan je uložio prigovor odbrane na poslednju rečenicu.

