UŽAS U LONDONU: Motociklista ZAPUCAO na restoran pun ljudi - Tri osobe povređene, među njima i dete koje je kritično! (VIDEO)

U Dalstonu se dogodila užasna pucnjava iz vozila u pokretu, u kojoj su tri odrasle osobe povređene i jedno dete u bolnici.

Policajci su pozvani sinoć oko 21.20 zbog izveštaja o pucnjavi u blizini restorana Evin u ulici Kingsland High.

Očevici kažu da je to bio motocikl koji je prolazio i ispalio metke u pravcu restorana, pre nego što je odjurio niz put. Hitna pomoć izašla je na lice mesta gde su zatečene tri odrasle osobe i dete sa prostrelnim povredama.

Stanje odraslih osoba nije poznato.

Svi su prebačeni u veliki centar za traumatologiju u bolnici u istočnom Londonu, gde je dete i dalje u kritičnom stanju.

Izbio haos!

Jedan očevidac, koji je bio u restoranu Evin u vreme pucnjave, rekao je za Hakni gazet da je pre incidenta bilo "više posla nego obično".

„Pozadi je bila velika grupa koja je večerala. Nisam mogao da dobijem svoj uobičajeni sto pa sam ga prišao blizu prednjeg prozora. Velika grupa je platila i otišla, a nedugo zatim su se desili glasni prasci – koji su očigledno bili pucnji - rekao je očevidač.

On je rekao da su svi zaronili na pod i pod stolove i dodao da je "haos".

Videvši da su neki povređeni, rekao je da je kaputom zaustavio krvarenje na rani na nozi.

