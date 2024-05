Karan: Sumnjam da je Nemačka u stanju da pošalje polovinu svojih trupa na istočni front! To je gotovo nemoguće! (VIDEO)

Kopnena vojska Nemačke nema toliko oficira koliko oni obećavaju da će poslati. Oni mogu da stvore u perspektivi te kapacitete, ali za to su potrebne godine da se to stvori, rekao je za PINK Ljuban Karan, bivši oficir KOS-a.

Iako Olaf Šolc nije saglasan da Ukrajina njihovo oružje koristi za gađanje ciljeva u Rusiji, nemački general Brojer kaže da su Nemci spremni da preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope i da pošalju 90 hiljada vojnika na istočni front.

Takođe, Poljska je dozvolila Ukrajini da koristi oružje koje joj je isporučila, dok SAD nisu.

Karan je, komentarišući ovu situaciju rekao da Nemačka obećava 90 hiljada vojnika, ali kako dodaje, treba znati da oni u ovom trenutku imaju ukupno oko 192 hiljade vojnika i oficira. Dodaje da je diskutabilno da će oni pola svojih trupa poslati tamo negde na neke granice.

- Kopnena vojska nema toliko oficira koliko oni obećavaju da će poslati. Oni mogu da stvore u perspektivi te kapacitete, ali za to su potrebne godine da se to stvori. U ovom trenutku to je nemoguće - rekao je Karan.

Kako kaže, oni obećavaju da će ih poslati na najosetljivije područje, koridor Suvlaki, koji je strateški važan i za Rusiju i za NATO pakt. Dodaje da ako Rusi zauzmu taj prelaz, oni praktično odsecaju tri Baltičke republike što je veliki problem za NATO pakt.

Branimir Đokić, analitičar, rekao je da takođe smatra da nije realno da Nemačka pošalje toliko vojnika, i dodaje da bi to svakako bio i rizičan potez.

- Oni bi se time direktno uključili u sukob. Možda će poslati neke pozadinske trupe koje će obavljati obuke ili za sajber ratovanje, to da, ali da pošalju klasične borbene trupe to teško - rekao je Đokić.

Kako kaže, u ovoj situaciji svaki rat se dobija isključivo na dva načina, uništenjem protivničkog kapaciteta za borbu i kapaciteta volje za borbu.

- U ovoj situaciju, ukrajinci su imali volju, a sada će imati i kapacitete da se odbrane. Dok sa druge strane imaju i Rusi kapacitete i volju za borbu - rekao je Đokić.

Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, rekao je Tramp još pre mesec dana srušio iluziju pojedinih ljudi ovde kada je rekao da je opstanak Ukrajine od krucijalne važnosti za SAD.

- Suštinski se ne menja cilj SAD, ko god da dođe na vlast, menja samo metode rada - rekao je Životić.

Kako kaže, misli da niko neće dozvoliti da se gađaju civilni ciljevi, već samo vojni. Dodaje da su najjači udari koje Ukrajina trpi upravo sa Ruske teritorije.

