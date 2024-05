UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Teroristički NAPAD u Nemačkoj: Političar i policajac IZBODENI nožem! (VIDEO)

Tri osobe povređene su u napadu na trgu u nemačkom gradu Manhajmu, javljaju nemački mediji.

Na drutšvenim mrežama pojavio se snimak napada.

Na snimku se vidi kako osoba s nožem u ruci prvo napada političara, da bi u narednom trenutku na nju skočili prolaznici, ali i policajac.

Pošto je uspeo da se otme od ljudi koji su pokušali da ga savladaju, napadač je krvnički uboi policajaca nožem u vrat.

U narednom trenutku drugi policajac je pucao u napadača.

BREAKING:



Islamist terror attack in Germany



The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.



A police officers was also stabbed in the neck.



The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX