Ovo je najdramatičniji trenutak iz Manhajma: Terorista zabada policajcu nož u vrat, a onda se čuje pucanj! (VIDEO)

Snimak terorističkog napada u Manhajmu, kada je napadač čiji identitet u trenutku objavljivanja ovog teksta nije poznat, napao nemačkog političara Mihaela Šturcenberger, zgrozio je svetsku javnost.

Pažljiv pogled na snimak koji su objavili nemački mediji, a koji se potom proširio društvenim mrežama, otkriva da je napadač zverski ubo nožem u vrat jednog policajca koji je bio na mestu incidenta, nakon čega je njegov kolega otvorio vatru u upucao napadača.

Prema informacijama nemačkog Bild, povređeni policajac je u teškom stanju, dok stepen povreda Šturcenberger nije poznat.

Sve se odgiralo na pijaci u Manhajmu, a na snimku vidimo islamistu koji uleće na skup, napada pripadnike na različite načine.

BREAKING:



Islamist terror attack in Germany



The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.



A police officers was also stabbed in the neck.



The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX