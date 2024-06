Haos u Nemačkoj: Pukla brana, evakuisan zatvor, premijer Bavarske na licu mesta (VIDEO)

Obilne padavine u Nemačkoj izazvale su danas poplave u Bavarskoj, a dugotrajna kiša dovela je do pucanja brane i nasipa u Augsburgu.

Sela u Memingemu i okolini su pod vodom, a evakuisan je i zatvor u tom gradu.

Germany after heavy rains Flood warnings in parts of Germany❗️

Since warmer air can hold more water, climate change is also leading to heavier rainfall & extreme floods in other areashttps://t.co/tQdXMJZCng#Hochwasser #Katastrophenfall #Flood @FridayForFuture @Markus_Soeder pic.twitter.com/1DFyVdz3AL