JEZIV PRIZOR! Pogledajte direktan sudar aviona na nebu! EVO KAKO JE DOŠLO DO KATASTROFE: Ima mrtvih!

Pilot aviona Jakovljev Jak-52 poginuo je u nesreći koja se dogodila danas oko 16 časova na aeromitingu u Portugalu prilikom izvođenja manevra.

Gledaoci su snimili trenutak kada pilot podiže avion i udara u drugu letelicu, nakon čega gubi kontrolu i hrli ka zemlji.

Prema prvim informacijama, u nesreći ima i povređenih.



U trenutku izvođenja manevra u formaciji je bilo šest aviona. Jedan od njih je krenuo naglo na gore, okrznuo je drugu letelicu, nakon čega je avion naglo krenuo da pada.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal.

One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC