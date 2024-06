HOROR PRIČA IZ GRČKE Mentalno bolesnu ćerku (29) godinama DRŽALI U KAVEZU! Evo kako se pravdala majka

Roditelji 29-godišnje devojke iz Grčke, koja je bila prinuđena da živi u improvizovanom drvenom kavezu, danas su najpre uhapšeni, a onda pušteni da se brane sa slobode. Tvrde da njihova kćerka boluje od teške psihosomatske bolesti, zbog čega je postala agresivna i opasna po ostatak porodice, pa su morali da se pobrinu da je fizički izoluju.

Devojka je prebačena u bolnicu u Kalamati na testiranja i tamo će ostati sve dok ne bude pronađena odgovarajuća ustanova u koju će biti smeštena.

Majka 29-godišnje devojke izjavila je da je "za njeno dobro bila zatvorena u improvizovanom drvenom kavezu, jer lekari nikada nisu mogli da joj pomognu". Majka je, takođe, tvrdila da je uporno tražila medicinsku pomoć za svoju bolesnu kćerku, ali da, nažalost, nije imala sreće da pronađe lekare koji će joj pomoći.

Angažman socijalnih radnika

U julu 2022. godine tužilac u Grčkoj je naredio da slučaj devojke koja živi u drvenom kavezu bude ispitan. Roditelji su bili pod sumnjom da su ćerku kojoj je dijagnostikovana umerena mentalna retardacija sa pratećim ponašanjima, držali u kućnom pritvoru. Ova naredba doneta je povodom službene beleške socijalne službe opštine Kalamata od 25. maja 2022. godine. Naime, zaposleni u Programu pomoći u kući opštine Kalamata posetili su porodicu i utvrdila da u jednoj od prostorija živi mentalno retardirana devojka, i to ograđena drvenom ogradom pod katancem.

Ovu odluku roditelji su pravdali kao jedini način da spreče agresivno ponašanje svoje bolesne kćerke i njen rizik od samopovređivanja.

U julu 2022. u kuću porodice došla je i policija i zatekla istu cenu: devojka je bila fizički izdvojena od ostatka porodice u malenoj prostoriji ograđenoj drvenom ogradom koja je bila zakatančena.

Posle svedočenja psihijatra, ispostavilo se da je devojka tri puta pregledana tokom 2022. godine i da joj je dijagnostikovana neodređena organska psihoza i umerena mentalna retardacija. Ustanovljeno je, takođe, da je nesposobna da brine o sebi i da razume stvari, ali da joj nije potrebna ni dobrovoljna ni prisilna hospitalizacija na psihijatrijskoj klinici.

Šta je rekla majka 29-godišnjakinje

Svoju verziju priče podelila je i majka devojke koju su socijalne službe pronašle u drvenom kavezu. Ona je navela da je sve počelo nedostatkom leka 2017. godine, zahvaljujući kom je devojka svoju bolest držala pod kontrolom. Istakla je da nijedan drugi lek nikada nije odgovarao njenoj kćerki.

Gospođa Niniou je dodala da je vodila kćerku kod svih specijalista, ali da se niko nije u dovoljnoj meri bavio njenim stanjem, dodajući da su njeni životni uslovi "dobri", jer nije sve vreme zaključana u drvenoj konstrukciji.

- To je struktura u sobi koja je kao krevetić pored njenog kreveta. Drvo ide do plafona. Većinu vremena je ili tamo ili u dvorištu... Mi to radimo da nas ne bi napala. Niko ne mari da joj pomogne - ispričala je majka nesrećne devojke grčkim novinarima.

Ona je, takođe, tražila da se socijalne službe zainteresuju za njenu kćerku, ali da ona ipak ostane u njenoj primarnoj zaštiti. Takođe komentariše da članovi porodice nikada nisu krili da je devojka bolesna i da joj je potrebna stručna pomoć.

