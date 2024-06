Uzbuna nad Baltičkim morem! NATO poslao avione u presretanje ruskih letelica (FOTO)

Borbeni avioni nemačkog vazduhoplovstva presreli su ruske letelice koje su navodno delovale "bez plana leta i radio veze" iznad Baltičkog mora.

Tim Luftvafe je napisao na društvenoj mreži Iks danas ujutru da su avioni Jurofajter koji su leteli iz Lielvardea u Letoniji, kao deo misije NATO vazdušne policije Baltičko pojačanje (VAPB) morali da sprovedu "Alpha Scrambles" nakon što ih je Centar za kombinovane vazdušne operacije upozorio na rusku letelicu.

Nemačkom vazduhoplovstvu je pomogla saveznica iz NATO-a Finska, koja je sprovela uzbunu za brzo reagovanje (KRA) kako bi identifikovala letelicu.

Gemeinsam mit der #QRA unserer 🇫🇮 @NATO – Partner wurde eine IL-20 COOT und eine AN-12 CUB D…