PRVO OBRAĆANJE JAVNOSTI NAKONA RANJAVANJA! Evo kako premijer Slovačke sada izgleda, on je uputio i poruku atentatoru

Premijer Slovačke Robert Fico obratio se javnosti prvi put od atentata. Na društvenim mrežama je postavio 14-minutni video koji ima i engleski titl.

Na snimku je sedeo u fotelji, obučen je u svetlu košulju i znatno je mršaviji nego pre atentata.

"15. maja je jedan aktivista slovačke opozicije pokušao da me ubije zbog mojih političkih stavova", rekao je on na snimku.

🚨#BREAKING: ROBERT FICO’S OFFICIAL ADDRESS AFTER ASSASSINATION ATTEMPT IN SLOVAKIA



“I forgive, and I warn!” pic.twitter.com/0GE9lKowY6