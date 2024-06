Robert Fico bi mogao da se vrati na posao za NEKOLIKO NEDELJA: Evo šta je rekao za atenantora

Slovački premijer je dodao da mu je napad ozbiljno oštetio zdravlje

Premijer Slovačke Robert Fico danas je u video-poruci saopštio da bi mogao da se vrati na posao na kraju ovog meseca ili u julu, nakon atentata koji je 15. maja na njega izvršio 71-godišnji pisac Juraj Cintula, a napad je pripisao "mržnji" opozicije.

Fico je rekao da protiv Cintule, koga je opisao kao "glasnika zla i političke mržnje", neće preduzeti nikakve aktivne pravne radnje niti tražiti odštetu, prenosi Pravda.

''15. maja je jedan aktivista slovačke opozicije pokušao da me ubije zbog mojih političkih stavova“, rekao je on i istakao da nema razloga da veruje da je to napad usamljenog ludaka.

Naglasio je da je nekoliko meseci unazad upozoravao na mogući atentat na nekog od vladajućih političara i precizirao da je ''mržnja i agresivnost aktuelne opozicije, pokrivena i tolerisana od strane javnog mnjenja, nevladinih organizacija koje finansiraju strane zemlje kulminirala nakon uspešnih predsedničkih izbora koalicionog kandidata Petera Pelegrinija''.

Izrazio je da njegova vlada nije savršena, ali da se neslaganje s nečijim političkim mišljenjem ne rešava pištoljem, već razgovorom.

''Svakako da se mnoge stvari mogu uraditi drugačije. A upravo ponuda da se stvari rade drugačije i bolje, da se imaju drugačija mišljenja, mora biti elementarna osnova svakog smislenog demokratskog nadmetanja. Ponuda ne može biti da se protivnik zatvori ili zlonamerno ubije bez razloga. O tome će opozicija morati da razmisli'', rekao je Fico i upozorio da će biti još žrtava ukoliko ne dođe do promene.

Slovački premijer je dodao da mu je napad ozbiljno oštetio zdravlje, da je pretrpeo nekoliko operacija i bolove, ali je duboko zahvalio medicinskom osoblju u bolnici u Banjskoj Bistrici, gde se lečio nakon atentata.

