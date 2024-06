Ljudi se krste kada vide kako izgleda bugarska princeza (FOTO)

Fotografije bugarske princeze Kaline obišle su svet, a ljudi ne prestaju da komentarišu njen fizički izgled.

Kalina, koja se retko pojavljuje u javnosti, nedavno je viđena sa suprugom Kitinom Munjzom i sinom Simeonom Hasanom Munjozom u Sofiji, gde su čekali vojni avion sa posmrtnim ostacima cara Ferdinanda I.

Princess #Kalina of #Bulgaria in #Sofia at the burial ceremony of Tsar Ferdinand. She is the only daughter of five children of King Simeon II and Queen Margaret of Bulgaria. pic.twitter.com/F9x2pkUukV