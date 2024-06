(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) LJUDI SA BALKONA PADALI KAO KRPENE LUTKE: Užas u noćnom klubu, minimum 15 ljudi povređeno, a ima i MRTVIH

Dve osobe su poginule, a 15 povređeno kada se u noćnom klubu u meksičkom gradu Sant Luis Potosi obrušio balkon, saopštila je državna služba civilne zaštite Meksika (CEPC).

Do nesreće je došlo u noćnom klubu Rič, u lokalnom tržnom centru Altus, prenosi meksički dnevnik Milenio.



Kako se navodi klub nije imao adekvatne dozvole za rad. Direktor tržnog centra Mauricio Ordaz Flores je 15. mart izjavio da su obavljene sve potrebne inspekcije i da je utvrđeno da klub ne ispunjava bezbednosne standarde.

#BREAKING : At least two people were killed and 15 injured when a balcony collapsed on the third floor of the Rich bar in San Luis Potosí, Mexico.#Mexico #Richbar #SanLuisPotosí #BalconyCollapse pic.twitter.com/uQYhaghkMB