BELGIJSKI PREMIJER U SUZAMA NAJAVIO OSTAVKU - Potpuni debakl evropskih liberala na izborima! (VIDEO)

Premijer Belgije Aleksander de Kro najavio je da će sutra podneti ostavku nakon loših rezultata njegove stranke na današnjim izborima.

Ostavku je najavio i lider njegove stranke.

Svet su ubrzo obišli snimci De Kroa u suzama.

Neuspeh flamanskih liberala dodatno zabrinjava jer je zabeležen u Istočnoj Flandriji, izbornoj jedinici u kojoj je Aleksander de Kro predstavio svoju Open VLD listu.

🇧🇪#Belgium:



Prime Minister Alexander De Croo (Open VLD) have announced that he will resign tomorrow following the poor results of his party in today's elections.



The leader of his party also announced his resignation. pic.twitter.com/4M7EZiZrpJ