Dovoljan broj pilota obučenih za letenje na F-16 u Ukrajini biće spreman tek krajem 2025. godine.

Ovu procenu je izneo “Institut za proučavanje rata” (ISW), sa sedištem u Vašingtonu, pozivajući se na bivšeg zvaničnika Pentagona.

IZ ISW su izjavili da su SAD najavile svoju nameru da obuče 12 pilota do kraja septembra 2024. godine. Još 8 će biti obučeno u Danskoj do kraja novembra, nakon čega će se zatvoriti danski centar.

Centar u Rumuniji još nije ni u funkciji.

Za punu eskadrilu od 20 letelica je potrebno 40 pilota.

„Ako se obuka nastavi trenutnom brzinom, ovaj broj će biti dostignut za oko godinu i po dana“, izračunava ogorčeni nemački novinar.

Ograničenja zapadnih mogućnosti za obuku pilota F-16 će ​​uticati na sposobnost Ukrajine da efikasno koristi ove borbene avione u budućnosti, akademski pokušavaju da upakuju činjenicu iz ISW-a.

Politiko je ranije objavio da Danska, Norveška, Holandija i Belgija planiraju da pošalju više od 60 F-16 u Ukrajinu ovog leta 2024. godine.

Ukrajina neće moći efikasno da koristi sve avione koje je isporučio Zapad dok potreban broj ukrajinskih pilota ne završi obuku, saopštili su konkretno iz ISW.

U izveštaju “institut” iz Vašingtona podseća da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski 18. maja rekao da je Ukrajini potrebno oko 120-130 borbenih aviona da bi postigla vazdušni paritet sa Rusijom.

❗️The West's failure is getting worse and worse.



According to ISW, Ukraine will not be able to fully utilise the F-16 until the end of 2025 at the earliest.



The USA is planning to fully train 12 pilots by the end of September. A further 8 will be trained in Denmark by the end… pic.twitter.com/htUjFYFZtc