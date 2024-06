BEBA BAČENA SA TREĆEG SPRATA: Devojčica nađena u nosiljci za mačke, ČUDOM PREŽIVELA!

Policija ispituje jednu majku nakon što je njena 21-mesečna ćerka pala skoro 12 metara sa balkona stana na trećem spratu zatvorena u nosiljci za mačke.

Šokirani prolaznici zatekli su teško povređeno dete kako plače u krugu stambenog bloka u nemačkoj prestonici Berlinu 10. juna, saopštila je policija.

Policajci kažu da je zadobila prelome ruku i nogu i da se nalazi u bolnici. Fotografije policije koja prikuplja dokaze na terenu pokazuju plastičnu nosiljku sa vratima sa rešetkama kako leži na boku na stajalištu za bicikle.

Berlinska policija je u saopštenju do kojeg je došao Njuzfleš 11. juna navela: „Juče popodne, 3. odred za ubistva Državne kriminalističke policije i berlinsko javno tužilaštvo preuzeli su istragu o pokušaju ubistva malog deteta u Altglinikeu.

„Svedok je pronašao povređenu 21-mesečnu devojčicu ispod prozora zadnjeg dela stambene zgrade u ulici Ortolfštrase. Spasioci su je odmah prevezli u bolnicu na bolničko lečenje sa teškim povredama od pada. Prema sadašnjim informacijama, njen život nije u opasnosti“.

