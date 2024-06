ISPLIVALI JEZIVI DETALJI UBISTSVA DEVOJČICE (11) KOJU JE IZBO STRIC! Policija zatekla stravičan prizor u polju: Sumnja se da ju je silovao! (VIDEO)

Grčka je u šoku od ponedeljka kada je pronađeno telo devojčice Vasilike Nikolopoulou (11) u njivi u okrugu Elis. Za ubistvo je osumnjičen njen stric (37), koji je ranije osuđivan zbog silovanja maloletnice (14).

On je na saslušanju priznao zločin i otkrio kako je došlo do njega. Prema informacijama newsit.gr, osumnjičeni je rekao je da je želeo da ima seksualni odnos sa devojčicom, a kada je ona to odbila i zapretila da će sve da kaže roditeljima, on je napao i ubio je šrafcigerom koji je imao u automobilu.

- Predložio sam joj, ona je odmah to odbila i rekla da će reći roditeljima. Ubio sam je šrafcigerom koji sam imao u kolima - navodno je rekao muškarac.

Policija veruje da je osumnjičeni u strahu od zatvora jer je već osuđivan za silovanje na 9 godina zatvora, odlučio je da zauvek ućutka svoju nećaku. Što se tiče oružja kojim je počinio zločina, on je rekao da ga je bacio u močvaru.

Policija koja je pronašla telo u polju posle priznanja žrtvinog strica zatekla je jeziv prizor. Čak i iskusnim policajcima je gotovo pozlilo, kažu da je telo devojčice bilo prekriveno krvlju do te mere da ni patolog na licu mesta nije mogao da utvrdi koliko je puta bilo ubodeno šrafcigerom.

Ona je osim rane na vratu imala brojne rane po rukama, jer kako je saopštila policija radi se o odbrambenim ranama, što ukazuje da se devojčica do poslednjeg daha borilo za svoj život.

Tek će obdukcija utvrditi da li je ubica, koji je inače već osuđivan za silovanje 14-godišnje devojčice 2017. godine i osuđen 2020. na 9 godina zatvora, mada je i dalje bio na slobodi uz ograničenje i obavezu javljanja policiji, silovao rođaku ili je počinio zločin pre nego je imao vremena da sprovede svoj bolesni plan.

kada je osumnjičeni doveden pred stanicu policije, umalo nije bio linčovan i policija je jedva uspela da ga spasi pobesnele mase koja je došla da se obračuna sa zločincem

Pretpostavlja se da dete ipak nije silovano jer je devojčica imala na sebi odeću (haljinu) i svoj donji veš. Ono što je sigurno je da će policijski istražioci nakon veštačenja imati jasnu sliku gnusnog zločina.

Autor: Aleksandra Aras