PUCNJAVA U RESTORANU U ATLANTI - Tri osobe ranjene, policajac upucao napadača

Tri osobe ranjene su u pucnjavi u restoranu u tržnom centru u centru Atlante, glavnog grada američke države Džordžije, kada je na njih pucao naoružani napadač koga je zatim upucao policajac, saopštila je policija.

Policija je navela da se pucnjava dogodila u utorak i da se četiri ranjene osobe, uključujući napadača, ne nalaze u životnoj opasnosti, preneo je AP.

Osumnjičeni napadač, 34-godišnji muškarac iz Moroua, južno od Atlante, prvo je imao kratku svađu sa jednom od osoba koje je upucao iz pištolja, a zatim je ranio i druge dve osobe.

Nije poznato da li je napadač poznavao osobe koje je upucao.

