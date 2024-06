HAOS U BLIZINI MOSKVE: Proukrajinske snage ZAPALILE stanicu za satelitsku komunikaciju! (VIDEO)

Stanica za satelitsku komunikaciju uništena je u Moskovskoj oblasti, a odgovornost za sabotažu prezela je danas proukrajinska organizacija Ateš kona deluje i na teritoriji Rusije.

Ova organizacija je na Telegramu objavila snimak na kojem jedan od njihovih "agenata" sipa zapaljivu tečnost po stanici za satelitsku komunikaciju R-441 Liven.

Nju ubrzo zahvata plamen i ona izgori.

Ateš tvrdi da su sabotažu izveli u Klinskom reonu u Moskovskoj oblasti, na oko 85 kilometara od ruske prestonice.

ATESH destroyed a satellite communication station in the #Moscow region



An agent of our movement carried out sabotage, destroying the R-441 Liven satellite communication station. pic.twitter.com/yG9iX4CCOJ