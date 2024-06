Sunak poludeo kad je video Meloni! Šok snimak kruži režama! (FOTO+VIDEO)

Slike engleskog premijera, Rišija Sunaka, kako srdačno pozdravlja italijansku premijerku Đorđu Meloni na samitu G7, postale su viralne. Njihov zagrljaj i nežno držanje za ruke izazvali su interesovanje javnosti, naročito zbog reakcije italijanske premijerke na hrabar gest britanskog kolege.

Mnogi korisnici društvenih mreža su komentarisali ovaj susret, izražavajući svoje zaprepašćenje i postavljajući pitanje da li je sa Meloni sve u redu.

Ovaj susret se odigrao u trenutku kada je britanski premijer trebalo da najavi dodatnih 250 miliona funti pomoći za Ukrajinu i pozove svetske lidere da učine sve što je potrebno kako bi porazili Rusiju.

Sunak je došao na samit G7, 50. po redu, koji se održava od 13. do 15. juna u gradu Fasano u regionu Pulja na jugu Italije.

Trodnevno putovanje Sunaka predstavlja priliku da unapredi svoje premijerske akreditive i skrene pažnju sa kontroverze oko njegove odluke da ranije napusti komemoracije za Dan D.

Sunak je najavio paket od do 242 miliona funti finansiranja za humanitarne, energetske i stabilizacijske potrebe u Ukrajini. Takođe, pokušaće da ubedi lidere da iskoriste imobilisana ruska sredstva za podršku Ukrajini. Njegove reči su jasne: "Moramo biti odlučni i kreativni u našim naporima da podržimo Ukrajinu i okončamo Putinov ilegalni rat u ovom kritičnom trenutku."

Britain's Rishi Sunak working his magic on Italy's Giorgia Meloni. @AFP photo from the G7 by Tiziana Fabi pic.twitter.com/zcpE3cBJLE