NA ROŠTILJ, PA U SUPU! Uhvatili, skuvali i pojeli krokodila jer je prestavljao OPASNOST ZA ZAJEDNICU

Udaljena australijska zajednica osvetila se ogromnom morskom krokodilu tako što je uhvatila i pojela zver od 3,6 metara za koju se veruje da je proždirala kućne ljubimce i jurila decu. U sredu je policija u gradu Bula na severnoj teritoriji Australije upucala krokodila pošto je procenila da predstavlja "značajan rizik za zajednicu".

U saopštenju, policija je rekla da je predator "proganjao i terao iz vode decu i odrasle" i da je "takođe navodno pojeo više pasa u zajednici". Krokodil je potom bio "pripremljen za gozbu na tradicionalan način", rekla je policija, ali ne pre nego što su vlasti iskoristile priliku da lokalnoj deci daju improvizovanu "seansu o bezbednosti krokodila", uključujući pogled izbliza na ovu opasnost.

Narednik policije Severne teritorije Endru Mekbrajd rekao je da je životinja "skuvana u supu od krokodilskog repa, deo je bio na roštilju, nekoliko komada je bilo umotano u listove banane i kuvano pod zemljom".

"Bila je to prilično velika tradicionalna gozba i bilo je nekoliko punih stomaka", rekao je narednik Mekbrajd. I morska i slatkovodna vrsta krokodila zaštićene su u Australiji, gde je lov na životinje zabranjen saveznim zakonom od 1971. godine, vremena kada ih je krivolov doveo do izumiranja.

U decenijama od tada broj je rastao, a na severnoj teritoriji sada živi oko 100.000 krokodila, navodi lokalna vlada. Na veb-sajtu teritorije navodi se da krokodili u slanoj vodi mogu da narastu do šest metara (20 stopa), da teže i do tone i da "jedu skoro sve". To znači da interakcije između krokodila i ljudi mogu biti fatalne, a čuvari parkova širom severne Australije uklanjaju stotine morskih krokodila iz naseljenih područja svake godine.

U aprilu je krokodil ubio 16-godišnjeg dečaka u severnom Kvinslendu dok je pokušavao da dopliva do obale nakon što mu se pokvario čamac. Prošle godine, ostaci 64-godišnjeg ribara pronađeni su iz unutrašnjosti krokodila, takođe u Kvinslendu. Devetogodišnji dečak je imao sreće da je preživeo napad krokodila u Nacionalnom parku Kakadu na severnoj teritoriji u januaru, nakon što je hospitalizovan sa "ubodnim ranama".

Autor: Snežana Milovanov