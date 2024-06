Veliki požar u Londonu! Gori zgrada od 22 sprata, povređene četiri osobe (VIDEO)

Četvoro ljudi povređeno je u velikom požaru u zgradi od 22 sprata u Londonu, prenose britanski mediji.

Požar u Spitalfildsu je izbio na trećem spratu u jednom stanu, koji je potpuno uništen, navodi San.

U gašenju požara je učestvovalo osam vatrogasnih vozila i oko 60 vatrogasaca.

Četiri osobe su smeštene u bolnicu iz predostrožnosti, a prema zvaničnim informacijama londonske vatrogasne brigade, požar je sada pod kontrolom.

Eight fire engines and 60 firefighters have tackled a fire on Commercial Street in #Spitalfields.



The fire is now under control, but traffic is impacted by road closures from Commercial Street to Aldgate High Street - please avoid the area if you can.https://t.co/0YeA8VJaBc pic.twitter.com/UxWxeL72Nd