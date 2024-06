DRAMA NA MORU: Sudarili se filipinski i kineski brod, oglasio se Peking

Filipinski brod se lagano sudario sa kineskim brodom u Južnom kineskom moru, saopštila je kineska obalska straža.

Incident se dogodio danas u vodama u blizini drugog Tomasov plićak na ostrvima Spratli.

Peking polaže pravo na skoro celo Južno kinesko more. Delove regiona osporavaju Tajvan, Filipini i nekoliko drugih zemalja jugoistočne Azije.

Svake godine kroz Južno kinesko more prolaze bilione dolara pomorske trgovine, a veruje se da ležišta nafte i gasa leže ispod dna Južnog kineskog mora.

Kina: Filipinski brod je ignorisao naša upozorenja

Incident in South China Sea.(5h59 am local time) A Philippine supply ship had a collision with a China Coast Guard Vessel after it illegally entered the waters near Ren'ai Jiao (Second Thomas Shoal) in China's Nansha Islands. (China Coast Guards) pic.twitter.com/6Y06hbxmTY

Kineska obalska straža optužila je filipinski brod za „ilegalno plovidbu morem u blizini grebena Renai na kineskim ostrvima Nanša“, koristeći zvanični naziv Pekinga za ostrva Spratli.

"Filipinski brod za dopunu je ignorisao mnoga upozorenja kineske strane. Neprofesionalno je prišao kineskom brodu, što je dovelo do sudara. Kineska obalska straža je preduzela mere kontrole filipinskog broda u skladu sa zakonom", navodi kineska obala.

Kina primenjuje nova pravila obalske straže

Kina je prethodno upozorila Filipine na upad u ono što smatra svojim teritorijalnim vodama i izdala nova pravila koja su stupila na snagu 15. juna.

🚨🇵🇭🇨🇳PHILIPPINE AND CHINESE SHIPS COLLIDE IN SOUTH CHINA SEA



A Philippine ship collided with a Chinese vessel near the Spratly Islands on Monday.



China claims most of the South China Sea, ignoring other nations' claims and an international ruling.



New Chinese coast guard… pic.twitter.com/Hzlrbs6Mni