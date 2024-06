TRAGEDIJA! U sudaru vozova najmanje 13 mrtvih (FOTO+VIDEO)

Najmanje 13 ljudi je poginulo u sudaru putničkog i teretnog voza u istočnoj indijskoj državi Zapadni Bengal, saopštila je danas policija.

Premijerka Zapadnog Bengala Mamata Banerdži izjavila je da su lekari i timovi za spasavanje stigli na mesto nesreće, prenosi Rojters.

Prema njenim rečima, voz "Kančandžunga ekspres", koji povezuje severnoistočne države Asam i Tripura sa Zapadnim Bengalom, udario je teretni voz.

A Kanchanjunga Express train met with an accident in Bengal's Siliguru on Monday. The train was en route to the Sealdah station in Kolkata and the accident happened when a goods train hit it from behind in Siliguri's Rangapani region.



The collision happened soon after the… pic.twitter.com/vAlkmfeThx