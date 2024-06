LAJČAK: Postoji novi zamah u EU za prijem Zapadnog Balkana - To se ne treba propustiti!

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslav Lajčak Balkana ukazao je danas na međunarodnom skupu u Atini da postoji novi zamah u EU za prijem Zapadnog Balkana i da to „ne treba propustiti“.

- Upitan o izgledima za pristupanje za Zapadni Balkan i njegovog značaja za budućnost na konferenciji Mir i održiv razvoj u Atini, ja sam naglasio da imamo novi zamah, koji ne treba propustiti - napisao je danas Lajčak na svom profilu na mreži X.

Lajčak je uz objavu priložio sliku sa panela „Pristupne perspektive Zapadnog Balkana i njihov značaj za budućnost Evrope. Da li smo u periodu stagnacije ili izgradnje novog momentuma?”, održanog u okviru Međunarodne konferencije „Mir i održiv razvoj“, na kome je učestvovao.

Asked about the accession perspective of the Western Balkans and its importance for the 🇪🇺 future at the Peace and Sustainable Growth Conference in Athens, I stressed that we have a new momentum, which should not be missed. pic.twitter.com/ksT30xnb0E