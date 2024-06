Mlada poginula na dan venčanja, udario je pijani vozač: Njen partner dobija skoro milion dolara odštete

Suprug neveste koja je poginula na dan svog venčanja u saobraćajnoj nesreći u Južnoj Karolini, koju je navodno izazvao pijani vozač, dobiće odštetu od skoro milion dolara, prenose lokalni mediji.

List "The Post and Courier" izvestio je da će udovac Arik Hačinson dobiti oko 863.300 dolara od barova u Foli Biču, poput "Drop in bar end deli" i "Krab šek end snaper džekets", kao i od rent-a-kar kompanije, preneo je AP.

Hačinson je tužio kompanije nakon što je Džejmi Li Komoroski prošle godine izazvala sudar kada je udarila svojim iznajmljenim vozilom u kola za golf u kojima su bili Hačinson i njegova nevesta, 34-godišnja Samanta Miler.

Prilikom sudara, kola za golf su odletela 90 metara.

Miler je umrla na mestu, dok je Hačinson zadobio povredu mozga i višestruke prelomime kostiju.

Hačinson je u tužbi naveo da je Komoroski bila pijana, jer je posetila nekoliko barova u Foli Biču.

Kako je navedeno, Komorski je imala tri puta više alkohola u krvi nego što je to zakonom dozvoljeno.

U septembru je optužena za krivično delo vožnje pod dejstvom alkohola koje je za posledicu imalo smrt, ubistvo iz nehata i dve tačke optužnice za krivično delo vožnje pod dejstvom alkohola koje je za posledicu imalo teške telesne povrede.

Autor: Dubravka Bošković