Pogledajte trenutak kada je pogođen komandni centar u Rusiji: Objavljen snimak ukrajinskog vazdušnog udara u Belgorodskoj oblasti! (Video)

Na intenetu se pojavio snimak za koji se navodi da prikazuje ukrajinsko uništavanje komandnog centra ruske vojske u Nehotejevki u Belgorodskoj oblasti.

U klipu se vidi pogodak u taj objekat i eksplozija nakon čega je sve prekriveno gustim dimom.

Ukrajinska vojska je saopštila da je pogodila ključnu rusku komandnu poziciju u toj oblasti, nakon što su napadi dronova zabeleženi u više oblasti Rusije.

Kijev post navodi da je ovaj udar usledio nakon onog izvedenog u petak, kada su ukrajinske snage pogodile skladište dronova Šahid u ruskom Krasnodarskom kraju.

Navodi se da je Generalštab vojske u Kijevu objavio da su oružane snage Ukrajine rano jutros uspešno uništile kontrolnu poziciju ruskog motorizovanog streljačkog puka.

Air strike on Russian target in Belgorod region of Russia. (50.34183, 36.29307)https://t.co/HkvZHF8Rbmhttps://t.co/ACvGPIGkda pic.twitter.com/Y7mmIC588M