PRVI SNIMCI UŽASA U DAGESTANU: Automatskim puškama zapucali na crkvu i sinagogu! Ima žrtava (VIDEO)

U Derbentu je došlo do pucnjave u blizini sinagoge, ubijen je policajac.

U pucnjavi u Derbentu, prema prvim informacijama, jedan policajac je poginuo, a drugi je ranjen, objavila je RIA Novosti.

Napadači su iz automatskog oružja pucali na sinagogu i crkvu u Derbentu, rekla je šef pres-službe Ministarstva unutrašnjih poslova Dagestana Gajana Garieva."„Prema informacijama iz dežurnog odeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Dagestana, oko 18 časova (što se poklapa sa moskovskim vremenom) u Derbentu, nepoznate osobe su iz automatskog oružja pucale na sinagogu i crkvu“, rekla je ona.

Prema prvim informacijama u napadu je poginuo jedan policajac, a drugi je povređen. Osumnjičeni su pobegli belim Folksvagen Polom, registarskih oznaka 921.

Zaposleni u Istražnom komitetu izašli su na lice mesta radi utvrđivanja svih okolnosti incidenta.

Gotovo istovremeno, u Mahačkali, nepoznate osobe su napale postolje saobraćajne policije u ulici Ermoškina.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, jedan policajac je poginuo, a šestoro je povređeno.

Među civilnim stanovništvom nema žrtava i ranjenih.

Nakon granatiranja objavljen je plan „presretanja“ i utvrđivanje identiteta napadača.

