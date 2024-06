'Zapitajte se, vreme je' Prvo oglašavanje Trampa nakon debate, evo šta je poručio o Bajdenu (VIDEO)

Tramp poslao poruku glasačima.

Bivši američki predsednik Donald Tramp nakon debate sa aktuelnim liderom SAD Džoom Bajdenom objavio je snimak na svom Instagram nalogu i poslao poruku glasačima.

"Bez obzira na to šta je Džo Bajden obećao u debati, zapitajte se: Da li bolje stojite finansijski otkako je on postao predsednik? Da li ste vi i vaša porodica bezbedniji? Da li je naša zemlja sigurnija? Nakon četiri godine neuspeha pod Džoom Bajdenom, vreme je da učinimo Ameriku prosperitetnom i snažnom. Ponovo. Donald Tramp za predsednika. Ponovo", navodi se u snimku.

Podsetimo, prva debata predsedničkih kandidata u SAD, aktuelnog predsednika demokrate Džozefa Bajdena (81) i bivšeg predsednika republikanca Donalda Trampa (78) održana je u okviru kampanje za izbore koji će biti održani u novembru.

U više navrata, Tramp je insistirao na pitanju migranata.

"On (Bajden) je najgori predsednik u istoriji. Džo, zemlja nam se raspada dok mi ovde pričamo. Ako on pobedi, nećemo imati zemlju uopšte. Pustio je ljude iz zatvora i ko zna koga sve u ovu zemlju. On je najgori predsednik ikada", rekao je Tramp.

"Pustio je milione ljudi preko granice i oni su sada oduzeli poslove Afroamerikancima. Radi se o 18, 19 ili čak 20 miliona ljudi… Još se ne vidi, ali uskoro ćete svedočiti najgorim događajima u američkoj istoriji"; upozorio je Tramp.

Bajden je odgovorio da su optužbe besmislene, te da je Tramp bez ikakve dileme ”najgori predsednik u istoriji SAD”.

Kandidati su upitani o inflaciji, a Bajden konkretno o kvalitetu života Afroamerikanaca. Aktuelni predsednik Amerike više puta je zastajao pri odgovoru, na kraju nije ni iskoristio puno vreme za odgovor.

Datum ovogodišnje debate je najraniji u američkoj istoriji, sa kandidatima koji još nisu formalno prihvatili nominacije svojih stranaka. I Bajden i Tramp će to uraditi na stranačkim konvencijama. Republikanska konvencija je narednog meseca u Milvokiju, u Viskonsinu, a demokratska u avgustu u Čikagu, u državi Ilinois. Planirana je još jedna debata, 10 septembra, a domaćin će biti televizijska mreža Ej-Bi-Si njuz (ABC News).

Autor: Dubravka Bošković