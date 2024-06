Džil podržala Bajdena na bini, Tramp ostao da stoji sam: Svi se pitaju gde je Melanija na predsedničkoj debati

Prva debata između Donalda Trampa (78) i Džozefa Bajdena (81), uoči novembarskih predsedničkih izbora u Americi, očekivano je privukla veliku pažnju javnosti. Međutim, najčešće postavljeno pitanje posle očekivanog - Ko je bio bolji u debati, jeste - Zašto Melanija nije bila sa suprugom?

Kako je preneo nemački Bild, Džozefa Bajdena je posle debate pri silasku sa bine dočekala supruga Džil (78), dok ni traga nije bilo od Melanije Tramp (54). Stefani Grišam, koja je bila deo Trampovog pres tima tokom njegovog mandata u Beloj kući, rekla je čak i pre debate u Atlanti, da ne očekuje da će bivša prva dama doputovati u prestonicu Džordžije.

"Za mene bi bilo veliko iznenađenje da se ona pojavi", rekla je Grišam za NBC njuz.

Ona ističe da je Melanija, bivša slovenačka manekenka, svesna toga koliko se snažna poruka šalje time što je uz svog supruga i koliko je važno da ona podrži Donalda na događaju kao što je televizijska predsednička debata.

