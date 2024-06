Potraga za nestalim tinejdžerom obustavljena: Misterija na Tenerifima i dalje traje

Posle skoro dve nedelje, potraga za britanskim tinejdžerom Džejem Slejterom (19) na Tenerifima je obustavljena. Slejter je nestao 17. juna, a otputovao je na Tenerife sa prijateljima na muzički festival.

Posle festivala otišao je u udaljeno selo sa ljudima koje je sreo na festivalu. Sledećeg jutra je zamolio prolaznika kada je autobus krenuo da je vrati u smeštaj. Petnaest minuta kasnije pozvao je prijatelja i rekao mu da se izgubio.

Dodao je da je propustio autobus i da će pešice doći do smeštaja. Za ovaj poduhvat trebalo bi mu 11 sati. Prijavljen je nestanak sat vremena nakon telefonskog poziva.

Juče je u toku potraga na području gde je Slejter poslednji put viđen, a Civilna garda je pozvala dobrovoljce da im se pridruže. Iako se očekivalo da će se pridružiti mnogi volonteri, Bi-Bi-Si je izvestio da se pojavilo samo 12 dobrovoljaca.

